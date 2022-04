Laura Prieto compartió una potente reflexión usando solo su ropa interior

La modelo uruguaya, Laura Prieto, utilizó sus redes sociales para publicar una foto de ella en ropa interior y compartió con todos sus fans un mensaje sobre la autovaloración.

La ex chica reality escribió algunas palabras sobre la aceptación y el no traicionarse a sí mismo en favor de caer bien a los demás.

“Que si estás gorda o flaca. Con estrías, celulitis. Que si sales muy maraca o muy santa. Histérica, enojona, alegre o sumisa. ¡Sé la persona que mejor te caiga a ti!”, escribió en la postal.

“¡Deja de pensar en los demás, vive para ti! Es con la única persona que vivirás tu vida entera. ¡Así que no te traiciones a ti por hacer feliz a los demás!“, continuó. “Enjoy the ride (disfruta el viaje). Sorry la filosofía barata pero es verdad”, finalizó.

“Sé la bella mujer que eres y adiós estereotipos, todas merecemos sentirnos bellas y no criticadas”, “bella por dentro y por fuera”, “toda la razón. Uno debe quererse y aceptarse tal y como está”, fueron algunos de los mensajes que recibió en su cuenta.