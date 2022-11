Latife Soto lanzó una caótica predicción para noviembre y marzo del 2023

Unas preocupantes predicciones entregó la noche del pasado jueves la tarotista Latife Soto, quien a través de un streaming de su cuenta oficial de Youtube, afirmó que desde noviembre de este año y hasta marzo de 2023, sucederán eventos que profundizarán los problemas económicos mundiales y la escasez de alimentos, y que traerán como consecuencia al aumento de la violencia que pondrá en peligro a grandes celebridades y autoridades públicas.

Sus augurios los hizo en función del planeta regente en este periodo, Plutón, que reflotará “todos los cadáveres, porque saca todo lo oscuro”.

“Plutón es el planeta en cuestión. Plutón, durante el 2022 y 2023, iba a llevar a Estados Unidos a vivir una gran crisis económica y eso se ve reflejado en los otros países. Entonces, con los últimos eclipses, Plutón va siendo más importante”, explicó la vidente, que insistió en que este período mostrará “dónde está el dolor”.

“Por eso decimos que Plutón reflota todos los cadáveres, porque saca todo lo oscuro. Plutón te va a mostrar dónde está el dolor. Lo va a ser de forma personal, con cada uno de ustedes, y también lo hace con los países. A partir de ahora es complicada esta situación porque, efectivamente, entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 va a ser una época muy difícil. Ahora mismo, Estados Unidos está con elecciones y en 2023 van a caer muchos millonarios, porque va a haber una inestabilidad muy grande en lo económico”, prosiguió su alarmante presagio.

Los problemas, en todo caso, no sólo estarán en lo económico, sino que se trasladarán a la falta de alimentos y a un aumento en los casos de corrupción. “Entre noviembre y marzo de 2023 es tanta la inflación que muchos alimentos no van a existir, no va a haber producción de esos alimentos, pero lo más importante es que el valor de las cosas va a aumentar mucho”, dijo. "Estados Unidos está con elecciones y en 2023 van a caer muchos millonarios, porque va a haber una inestabilidad muy grande en lo económico", detalló.

“Neptuno, que es otro planeta súper importante en este período, significa el despertar, el despertar colectivo. Todas estas situaciones van a lograr un despertar colectivo en la gente, van a aparecer mujeres con roles importantes, entonces nuevos paradigmas van a aparecer. Nos vamos a ir preparando para una nueva forma de vivir la vida”, continuó.

“Todo lo que es corrupción, va a mostrarse. Vamos a ver cómo actúa la justicia, todo se va a mostrar. El cambio climático está en un momento extremo, vienen muchas crisis hidroeléctricas para este otro año, y el próximo año va a haber crisis hídrica en algunas zonas”, detalló.

Sobre el final, y como consecuencia de esta crisis, la tarotista auguró que ella alterará a la gente y que los grandes perjudicados de este fenómeno serán las celebridades y autoridades públicas. "Van a aparecer mujeres con roles importantes, entonces nuevos paradigmas van a aparecer. Nos vamos a ir preparando para una nueva forma de vivir la vida", aseguró.

“Entre noviembre y marzo de 2023, va a aparecer mucha pobreza, mucha inmigración, muchas inseguridad, violencia y delincuencia. Van a haber muchos conflictos políticos en este período. La gente se va a alterar un poco, sobre todo las personas a las que les brota la violencia”, agregó.

“En el mundo, donde hay corona, donde hay reyes, pueden sufrir atentados. A cuidarse, nosotros los comunes, y las personas con corona. También las celebridades, porque los atentados van a andar a la orden del día hasta marzo porque la gente va a estar demostrando su rabia”, anticipó.

Frente a tantos malos augurios, la vidente aconsejó a sus seguidores mayor “cooperación” y ayuda a quienes más necesiten. “Bueno, yo les canto la canción ‘Resistiré’, Nosotros, de alguna manera, elegimos estar en estos tiempos, somos guerreros, y vamos a resistir, y vamos a apoyarnos unos con otros. Yo les recomiendo la cooperación. La finalidad de esto es ayudarse completamente”, finalizó.