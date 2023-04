Latife Soto lanza sorpresivo vaticinio sobre la relación de Mauricio Pinilla y Gala Caldirola

La reconocida tarotista nacional Latife Soto utilizó sus redes sociales para referirse al futuro de la pareja conformada por Mauricio Pinilla y Gala Caldirola, revelando que "se van a complementar" en su relación.

Recordemos que la semana pasada, el exfutbolista utilizó su cuenta de Instagram para escribir: “El amor es libre y libremente te elijo. Galadriel Caldirola, a volar”, junto a una postal donde ambos aparecen besándose apasionadamente y vestidos de fiesta.

En su reciente participación en el programa Not News, conducido por Nicolás Larraín en Vía X, la tarotista contó detalles acerca de su vínculo con Pinigol. “Yo ayudé a un futbolista a volver al fútbol y sacarle su crisis de pánico, que era Pinilla. Él me pidió que lo ayudara en el fútbol, no en su vida privada”, aclaró.

“En esa época yo lo estaba ayudando porque él quería retirarse del fútbol debido a la crisis de pánico. Le quité eso. El otro día estuvimos en PH (Podemos Hablar) juntos y lo conversamos”, reveló.

Fue en este contexto que Larraín le planteó la pregunta: “¿Cómo le va a ir con Gala?”. “Veamos, saque usted”, respondió la tarotista que le hizo elegir una de las cartas. “Oye, miren... la sacó él”, aclaró Latife, mientras la mostraba en cámara.

Fue ahí donde explicó que “esta carta habla de dos personas que son iguales, muy parecidas y que se van a complementar, que se van a entender y a hacer cosas juntos”.