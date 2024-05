Latife Soto apunta a responsable en la desaparición de abuela: Neme queda impactado

Como es de costumbre, el periodista José Antonio Neme realizó una transmisión en vivo con la tarotista Latife Soto, para hablar con sus seguidores sobre las predicciones de la semana. Fue en este contexto que la brujita se refirió al caso de la adulta mayor desaparecida en Limache para el Día de la Madre y de quien aún se desconoce su paradero.

Cabe mencionar que, la mujer desaparecida, llamada María Elcira Contreras Mella (85) se encontraba en un restaurante para el especial día, festejando con cerca de 14 familiares. Fue en eso que le pidió a su nieta que la acompañara al baño, tras ser dejada en este la mujer nunca regresó a la mesa y hasta la fecha se encuentra desaparecida. Una de las hipótesis que maneja la PDI es que se pudo haber desorientado y caído a un canal cercano.

¿Qué vió Latife Soto?

La tarotista mencionó que una familiar de la adulta mayor la contactó para conocer qué había ocurrido con la abuela. “Yo les voy a contar que una sobrina de ella... yo tenía hora para ella esta semana. Ella me dijo ‘mira Latife, yo tenía hora para otra cosa, pero no sé si viste (lo que pasó) ¿Te puedes conectar para que me digas?’. Y ahí yo le comenté cosas que todavía no se saben”, contó la mujer.

“Yo hice una conexión y vi esto...” dijo la mujer al ser interrumpida por Neme quien le pidió tener mucho cuidado con sus palabras. “​​Espera, tranquila” comentó. Ante lo que Latife señaló que “no voy a decir si está o no está. Yo ya entregué la información”. Sin embargo, entregó data que hasta ahora era desconocida y habló sobre una nueva teoría.

“Lo que pasa es que hay que manejar ciertos códigos, porque si fuera pariente de ustedes (le dijo a quienes miraban el programa) no les gustaría que estuvieran comentando esto públicamente. No estoy desconociendo que Latife sepa algo, pero si lo sabe, cómo lo va a decir acá. Yo sólo estoy preguntando si vio algo. ¿Tú viste algo distinto a lo obvio?” comentó el periodista.

“Sí, y yo le entregué la información a una sobrina. Yo dije algo que ya, al otro día, ellos avisaron y mostraron esa cámara” contó. “¿Tiene que ver con personas que causaron su desaparición?” preguntó el comunicador quedando impactado con la respuesta que siguió. “Sí, es de sexo masculino” apuntó la brujita. “Bueno, complicado. Hay que ser súper cuidadoso con esa información. Nosotros tenemos ciertos márgenes en este programa” cerró Neme.

