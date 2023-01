Latife Soto advierte que importante presidente podría morir en el 2023

La reconocida tarotista nacional, Latife Soto, entregó detalles sobre el descubrimiento de su “don” y cómo lo ha desarrollado con el paso del tiempo. “Soy una psíquica. Yo tengo un don. Por eso me da risa esa gente que duda”, aseguró en entrevista con The Clinic.

En esa misma línea, explicó que “muchos de los grandes líderes del mundo han sido asesorados por psíquicos para tomar sus decisiones más importantes. Allende recurría a psíquicos. Pinochet, uf, tenía una bruja”. Al ser consultada sobre si atendió a algún integrante de la Generación Dorada, Soto confirmó que “así es. Al Príncipe Aránguiz, y a uno bien tatuado que fue víctima de magia negra en su estadía en Portugal (Pinilla)”.

“Él debía dar una ofrenda a un ser diabólico, pero él no sabía eso (...) Lo limpié de todo. Y lo limpié varias veces. Pero, al tiempo, él ya no podía hacer nada sin mi consentimiento. Y ahí su círculo empezó a impedir que me contactara. No lo veo hace tiempo”, reveló.

Sobre sus predicciones para este año, la psíquica dijo que ve muchos decesos. “Gente de Hollywood. Al Presidente de Estados Unidos también lo veo muy mal. Y a Amber Heard, la del juicio con Johnny Deep”, relató. Asimismo, dio a conocer que “no veo bien a Carlos III. Lo veo como rey sólo tres o cuatro años más”.