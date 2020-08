"Lastesis" se refirieron por primera vez al caso Norma Vásquez

View this post on Instagram

[para quienes piensan que nos alegra el femicidio de Norma Vásquez] ACERCA DE UNA SERIE DE EVENTOS DESAFORTUNADOS: POS VERDAD Y PATRIARCADO De verdad creen que utilizaríamos los recursos tan nocivos del patriarcado en contra de nosotras mismas? De verdad creen que caeremos tan fácilmente en la trampa misógina de atacar a otras mujeres cuando son asesinadas, en vez de responsabilizar a quién corresponde? Ninguna mujer merece morir por violencia de género. Ninguna de nosotras merece ser encontrada en un maletero. Dejen de atacar a las feministas, de desacreditar, buscar generar conflicto sólo porque ustedes son lo suficientemente pencas como para alegrarse por la muerte de alguien. Nosotras no respondemos a esas lógicas patriarcales y no somos material de los weones. Nosotras hemos elegido el arte como resistencia y herramienta de lucha, y para nosotras, el arte no responde a lógicas mercantiles/comerciales. Si tienen algún reclamo en torno a las expectativas que no estamos cumpliendo, por favor dirigirse a nuestro canal de “servicio al cliente” que NO existe. ¿En serio creen que el activismo se reduce a publicar cosas en las redes sociales digitales? Es una acción válida, pero existen muchas otras formas de lucha y expresión, a veces sutiles que no se ven en estas plataformas, y no por eso no existen. Les recomendamos buscar las fuentes correctas antes de generar acusaciones nefastas. Y por favor, eliminen a su fascista interior. LA LUCHA ES CONTRA LA VIOLENCIA PATRIARCAL, CLASISTA, RACISTA, HETERONORMATIVA Y TRANSFÓBICA, Y CONTRA SUS INSTITUCIONES NEFASTAS. QUE ARDA EL PATRIARCADO!