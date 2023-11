Fernando Solabarrieta, se ha mantenido en el ojo del huracán. En el marco de los juegos Panamericanos 2023, el periodista lanzó ácidos comentarios hacia la deportista chilena, Isidora Jimenez, luego de que esta no consiguiera la medalla de oro en los 200 metros planos. Ante esto, tanto figuras públicas como familiares de la corredora, respondieron a los dichos de Solabarrieta.



El reconocido comentarista deportivo se volvió tendencia este miércoles luego de una transmisión en vivo de Chilevisión. Creyendo que su micrófono estaba apagado, Solabarrieta criticó el desempeño de Jimenez. “La verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. En panamericanos es muy duro porque en velocidad te agarra una dominicana, una jamaicana, cualquier gringa”, dijo.



Indignación total



Las declaraciones de Fernando Solabarrieta causaron enojo y, a su vez, provocaron una lluvia de críticas por parte de personalidades deportivas y del mundo del espectáculo.



Kel Calderón, por ejemplo, realizó una publicación a través de Instagram luego de que Jimenez consiguiera la medalla de plata en los 4×100 metros junto a Martina Weil, Anaís Hernández e Ina Montt. “Nueva marca nacional y medalla de plata. En la foto, Isi Jiménez, ‘la que nunca dio mucho, la que ya fue’, qué hermoso”, escribió.



Carlos Moreno, coach de Jiménez, estuvo en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) donde habló sobre lo ocurrido. Moreno aseguró acerca de las críticas de Solabarrieta que “injusto y absolutamente falto de argumentos y casi ignorante decir algo así, aunque fuera en off. Pero salió al aire, una lástima y un poco de vergüenza ajena”.



Por otro lado, familiares de la deportista no se quedaron callados. Paula Jiménez, tía de la corredora, comentó una publicación del periodista. “Te he seguido desde el 2018 y siempre te entregué apoyo... hasta en tus peores momentos. Pero hoy me desilusionaste como persona, padre, hijo, hermano y periodista”.