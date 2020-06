Las reacciones que generó el lamento de Amparo Noguera por el cierre de teatros por el covid-19

En una conversación en el programa “El Aperitivo” junto a Jordi Castell y transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, la actriz Amparo Noguera contó que no lo está pasando bien con esto de la pandemia del coronavirus.

"Estoy en cuarentena, en mi casa, con toda la angustia que esto implica, pero si uno habla un poco más allá de uno mismo, estoy bien, con salud, en una casa, estoy bien, agradecida por eso y consciente”, explicó.

Cabe destacar que cuando empezó todo el tema de la pandemia, la actriz se encontraba estrenando la obra de teatro “Un tranvía llamado deseo”, por lo que contó que “alcanzamos hacer dos funciones y tuvimos que cerrar el teatro, y esa obra es maravillosa. Nunca más fuimos, listo, todo se detuvo, todo cambió. Esto ha sido terrible, cerraron los teatros y a nadie le importa. Uno no puede actuar solo en la casa, no existe, no se puede”. Su preocupación por la actual situación y el cierre de los teatros, causó revuelo en los usuarios de la red social Twitter, quienes sin tener piedad alguna, se han volcado a criticar sus declaraciones

La gente de escasos recursos que están sumidos en la pobreza no come teatro, el teatro no es algo de primera necesidad

Amparo Noguera debería salir de la burbuja en la que está metida 😤😤 — Jocelyn Quezada Urra (@QuezadaUrra) June 12, 2020

Ganó millones de pesos y hay gente k no tiene ni pa comer. Y está preocupada de los teatros. 😷 — LAUTARO 🇨🇱 (@zaidbar) June 12, 2020

Cuando estaban quemando medio Chile y dejando a gente sin empleo , ud aplaudia y apoyaba eso , ya no se acuerda ? — eduardo cerda (@edorobi73) June 12, 2020

Pero no se preocupo cuando varios perdimos algunos negocios desde Octubre 2019, ahi ella festinaba con los delincuentes destruyendo Chile ... ahora le toca al que le toca 🖐😎 — Marcelo Bravo Galaz 🇨🇱 (@mbravogalaz) June 12, 2020