Las reacciones encontradas en redes sociales por la promulgación de la ley del indulto conmutativo

En una ceremonia que se llevó a cabo el día de hoy en el Palacio de La Moneda, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley del indulto conmutativo que beneficia a un grupo de 1.300 reclusos en medio de la emergencia por el Covid-19.

"Esta ley de indulto general no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados, puesto que esta ley no extingue la responsabilidad pena y no elimina la condena; lo que sí hace es que modifica la forma en que se cumple la pena, sustituyendo la reclusión en penales por privación total en los domicilios”, sostuvo Piñera.

La promulgación de dicha ley trajo como consecuencia una oleada de diferentes reacciones en las redes sociales, específicamente en la red social Twitter, donde usuarios emitieron sus opiniones referentes al tema.

En la red social se pueden leer comentarios positivos, así como unos tantos en contra de dicha ley.

[EN VIVO] Promulgamos Ley de Indulto Conmutativo https://t.co/r5UYDN4kOS — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) April 16, 2020

Según Piñera, refiriéndose a Punta Peuco y la ley de Indulto, TODOS debemos tener una muerte digna, Sí, TODOS menos esos viejos hijos de su puta madre que Torturaron Violaron y mataron a tantas personas! Ellos No! Cómo te lo explico Piñera CTM!? — Caro De Godoy (@BullaLover) April 16, 2020

Hoy el Presidente @sebastianpinera promulgó Ley de Indulto Conmutativo. Permite que cerca de 1.300 reos, que no hayan cometido delitos graves y sean parte de grupo de riesgo, cumplan pena bajo arresto domiciliario.



Acto humanitario frente a la crisis sanitaria. — Pablo Olivares (@pablo_olivareso) April 16, 2020

Mujeres embarazadas que fueron DETENIDAS, TORTURADAS, MUTILADAS, ASESINADAS y finalmente hechas desaparecer por los viejos CSM asesinos que están en Punta Peuco y a los cuales @sebastianpinera les quiere otorgar indulto con su "Ley Humanitaria" 😡 pic.twitter.com/0FWhoAxq1Z — Pintor de historia (@camus_beto) April 13, 2020