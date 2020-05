Las reacciones al video sobre supuesto ataque de avispas gigantes en Ecuador

Lo q faltaba ya llegaron las avispas asesinas a Ecuador!

A comprarse trajes de Astronautas nomas ya.

No hay que matar abejas, no confundir, las abejas no hacen daño.

Si le encontras a esta Avispa te vas a dar cuenta q no son abejas, porque son como gatos con alas.

Gracias 🇨🇳! pic.twitter.com/HBkmJtmiRf