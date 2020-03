El cantautor chileno hizo una presentación online en donde los comentarios fueron deshabilitados en la publicación.

El cantante nacional Alberto Plaza se sumó a la tendencia mundial y ofreció un concierto desde su casa que fue emitido a través de su canal de YouTube, Al igual que Alejandro Sanz, Juanes, Chris Martin o músicos locales como Cami y Luis Jara han decidido contactarse con su público durante la cuarentena por el covid-19.

Se trató de una tocata en plena cuarentena a la que el músico nombró "Plaza en tu casa" y que duró más de una hora y cuarenta minutos.

La presentación ha sido vista más de 100 mil veces, Plaza no contaba que sus detractorese sumaron calificaciones negativas y en donde el registro superó los 10 mil "No me gusta" o dislikes.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ_

El Rechazo Crece.......... Pero para Alberto Plaza 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/JCs5VIuxWi — Didher Hayter (@didherr) March 31, 2020

Alberto Plaza se debe alejar un poco del micrófono....unos 20 años....🤣 pic.twitter.com/UAvqqwred9 — Aula WP +A +CC (@AulaWordpress) March 31, 2020

Gracias a Alberto Plaza se disparan los cotagios, todo Chile salió a la calle, escapando de su concierto online #PermisoDeCirculacion2020 pic.twitter.com/EW3bxfGFlW — El Weon Bipolar (@elweonbipolar) March 31, 2020

Alberto Plaza TT

8202 👎🏻 pic.twitter.com/vL75j1r5A6 — Pat (@patrmarsh) March 31, 2020