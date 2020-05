Las reacciones a la nueva acción “me importa” de Facebook

La nueva acción “me importa” durará durante la pandemia del covid19 y será para mostrar preocupación y brindar amor a través de la red social.

Esta opción ya se encuentra disponible en diversos países incluyendo Chile. Para activarla no existen trucos, solo debes esperar a que aparezca.

El gerente de comunicaciones tecnológicas en Facebook, Alexandru Voica, enfatizó que esta reacción estará apareciendo de manera progresiva entre los usuarios, diciendo que es para: “Mostrar amor y apoyo extra. Sabemos que este es un momento incierto, y queríamos que las personas pudieran mostrar su apoyo, de manera que sus amigos y familiares sepan que están pensando en ellos”.

Las redes sociales reaccionaron:

Para mi Crush: Si quieres tener la nueva reacción de Facebook "Me importa" solo necesitas hacer una cosa bien sencilla; se mi novia 🥺 pic.twitter.com/E4qNebi7p1

Cuando ya tienes la reacción de "me importa de facebook"😀😀😀 Pero a ti no te importa nadie pic.twitter.com/dxULk5M74l

Oyes, Zuckerberg. Si has sido capaz de crear una reacción de "me importa" en Facebook, puedes hacerla también de "me importa una mierda". Y que el smiley abrace una caca. Por favor. 💩💩💩💩💩 pic.twitter.com/ex5djYf6UL