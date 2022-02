Las razones de Gala Caldirola para no apoyar a Iván Cabrera tras la funa de ex pareja

La periodista Mariela Sotomayor dio a conocer nuevos detalles de su entrevista al bailarín y aseguró que la española “estaba sufriendo mucho”.

En una nueva edición de Me Late, la periodista Mariela Sotomayor entregó detalles desconocidos de la entrevista que le realizó a Iván Cabrera luego de la polémica denuncia de su expareja, quien finalmente se retractó de sus fuertes acusaciones que apuntaban a un supuesto abuso sexual.

En el programa de TV+, la comunicadora se refirió a la preocupación que generó este hecho en Gala Caldirola que, si bien ya había terminado recientemente su relación con el bailarín, se habría contactado con el bailarín a través de una amiga.

“Conversé con Iván y lo que yo tengo entendido es que Gala, cuando pasó esto, no fue que cortara la relación así 100% y dijera ‘no, ya, chao, nunca más’. Ella estaba sufriendo mucho y se comienza a comunicar con una amiga de Iván Cabrera. Una amiga con la que él se fue a vivir”, explicó Sotomayor.

En esa misma línea, indicó que “ella empieza a hablar con él y le dice en el fondo que ella no puede apoyarlo públicamente porque teme todo lo que pueda ocurrir para adelante con Mauricio Isla y con su hija. Es súper delicado lo que les estoy contando”.

“Ella estaba sufriendo mucho porque tenía ganas de acercarse a Iván, de poder hablarle y hablar todo el tema, pero había un tema muy importante para ella que era su hija, entonces no quería ni pensar en que Mauricio Isla pudiera tomar algún tipo de acción por acercarse ella a Iván. En el fondo, le quiso decir ‘yo tengo a mi hija conmigo y no voy a arriesgarme’”, agregó.

Sobre lo que no se publicó de su entrevista a Cabrera en radio Agricultura, Mariela reveló que “cuando llegamos a la parte de Gala me llamó la atención, porque él me empieza a hablar de lo que vivió con ella, porque resulta que me dice ‘yo me tuve que aguantar que mucha gente en las redes sociales me dijera: otra boca más para alimentar para el Huaso Isla, mira la minita que te agarraste, resulta que el marido los va a mantener a los dos’”.

Además, contó que Iván “me dice ‘yo nunca lo he dicho, pero cuando salía con Gala, yo la invitaba, yo sacaba mi humilde CuentaRut para pagar cada vez que yo salía con ella, a mí nunca nadie me pagó nada”.

“Lo otro que me llamó la atención, es que él me decía que mucha gente decía que Gala es una persona que vive de los lujos que le da su relación con Mauricio Isla, y él me decía que esto no era para nada así. Al contrario, ella se sostiene absolutamente sola económicamente”, cerró.