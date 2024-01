Tras el regreso de Marcelo Díaz a Universidad de Chile, el club tiene la ilusión a tope y confía en que pronto se podría concretar el retorno de otros dos históricos como lo son Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, e incluso el mismo 'Chelo' insistió en que las puertas están abiertas para sus icónicos excompañeros del mítico plantel 2011.

Azul Azul ya hizo público su interés en que el delantero y el mediocampista, que actualmente militan en el fútbol brasileño, vuelvan a vestir la camiseta de la U, donde junto a Díaz, quien ya volvió e incluso asumió la capitanía del plantel, podrían dar vida a una suerte de reedición del equipo que se consagró campeón de la Copa Sudamericana hace ya 13 años.

"Son jugadores con los cuales el club ha estado en contacto y ojalá se pueda dar, sería bonito. Yo creo que a todos nos gustaría y ojalá se pueda dar pronto porque tener a esos dos jugadores sería un lujo", fueron las palabras de Michael Clark, presidente de la concesionaria, tras la victoria de los laicos sobre Universidad Católica el pasado sábado.

Ahora se sumó "Care' Pato", quien insistió en que los bicampeones de América son más que bienvenidos: "Acá el presidente y el gerente deportivo lo dejaron bien claro: si desean regresar, las puertas del club van a estar abiertas". "Si ellos lo deciden así, sería bueno para el fútbol chileno y para ellos también, porque estarán más cerca de sus familias", expresó en conversación con Radio ADN.

Sin embargo, pese a que le encantaría volver a salir a la cancha junto a sus excompañeros, el volante azul reveló que no le ha insistido a ninguno, pues la decisión está en sus manos. "Por lo menos yo no he conversado esas cosas. Con el que mas hablo es con Charles, pero no hemos hablado del tema", cerró Marcelo Díaz.

