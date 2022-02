Las palabras de Alejandro Tabilo tras alcanzar su primera final ATP en Córdoba

La raqueta número 2 de Chile eliminó a 5 argentinos del cuadro trasandino. Solo le queda el español Albert Ramos para ganar su primer título.

El tenista nacional Alejandro Tabilo analizó con mucha alegría el paso a su primera final ATP tras vencer a Diego Schwartzman, máximo candidato al título del primer torneo de la gira sudamericana en arcilla.

“Feliz, no me lo esperaba llegando acá. Siempre voy partido a partido. Es increíble estar en la final, no tengo palabras (…) No sé si esperaba una final, pero vengo con confianza desde Australia. Entrené bien en Santiago, venía con confianza de ganar partidos pero nunca pensé en una final”, relató el número 2 de Chile.

Ya van seis victorias en Córdoba y alcanzó la final ganando 12 sets de los 12 que ha disputado, gracias a la actitud que ha mostrado Alejandro Tabilo, según el mismo plantea.

“He empezado agresivo los partidos, me ha ayudado a soltar durante los partidos aunque los nervios aparecen al final con jugadores así, que luchan hasta el final. Sacar adelante partidos así me da mucha confianza mentalmente. Quiero seguir con este nivel”, sostuvo.

Ahora es el 111 del mundo y podría ser top 100 si gana la final, pero prefiere no marearse con eso. “No veo mucho el ranking, aunque ahora es imposible que no con las redes sociales. Trato de no pensar en eso en los partidos y voy punto a punto”, explicó.

En su paso por el torneo, el nacido en Canadá sumó victorias contra cinco tenistas trasandinos, lo que le ha significado la permanente presión del público, sobre todo hoy ante el número 1 de dicho país.

“Fue mucho más duro que contra Báez. Me recordó mi nominación para jugar contra Argentina en San Juan, me ayudó mucho vivir eso aunque no jugué, sentir el público en contra“, comentó el nacional, que explicó la celebración tras el encuentro, donde dedicó el triunfo al grueso de los hinchas que estuvieron contra él durante el encuentro.

“Fue de los dos partidos (contra Báez y Schwartzman), me han gritado hasta cuando iba a la toalla diciéndome que iba a perder. Me agarró al final, pero nada en contra”, cerró.

En búsqueda de su primera corona ATP, el nacional tendrá como rival al español Albert Ramos. El partido contra el sexto favorito del cuadro se disputará este domingo, no antes de las 19 horas.