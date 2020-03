Las medidas que debes tener al momento de recibir comida a domicilio por el Covid-19

La pandemia por el coronavirus nos ha llevado a modificar todos nuestros hábitos, nuestra cotidianidad, por lo que muchas personas han optado por nuevas alternativas de como alimentarse buscando variar la rutina. También se le puede sumar el hecho de que es muy difícil el salir a abastecerse de ciertos alimentos, y la comida a domicilio ha sido la salvación en esta época de cuarentena.

Varios locales de comida han decidido trabajar bajo a esta modalidad y llevar sus servicios durante el confinamiento de muchos de sus usuarios; ellos han extremado sus medidas de higiene y cuidado para llevarte un servicio adaptado a la situación, pero es importante que, al momento de recibir tu encomienda, sepas como tomar las precauciones necesarias para evitar un posible contagio del virus.

“Hay algunas publicaciones que sustentan que existiría una transmisión oro-fecal, es decir, que la vía digestiva podría ser una fuente de transmisión eventualmente y, desde ese punto de vista, la comida podría ser un elemento que nos podría infectar, pero la verdad es que no está en lo absoluto demostrado y no hay consenso al respecto”, explicaba la doctora Katherine Falk, nutrióloga y directora de la Central Médica de Help.

Explicaba que “los envases externamente sí pueden ser desinfectados, no en su interior. Lo importante es que vengan adecuadamente sellados y que después de manipularlos, nosotros nos lavemos bien las manos, antes de sentarnos a comer”.

Señaló que la mejor prevención de contagio es evitar el contacto con el despachador: “Lo ideal es que la persona que nos lleva la comida, la deje, se retire y luego nosotros salgamos a tomarla”. Una vez que la comida esta en casa, lo ideal es vaciarla en un plato y no comer desde el mismo envase, aunque lo hayamos desinfectado.

Para extremar un poco más este esfuerzo, es importante lavarse las manos antes y después de comer.