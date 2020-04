Las fuertes declaraciones de Kaufmann por viajar en helicóptero durante cuarentena

Kaufmann -fundador del grupo representante de Mercedes-Benz en Chile-, José Manuel Urenda (67), presidente de Agencias Universales, y Felipe Morgan Román (55), socio de Hobbins Propiedades, son los tres empresarios que viajaron en rutas independientes hasta la costa en plena situación de emergencia sanitaria y que fueron duramente cuestionados por el gobierno.

Kaufmann específicamente repite y mantiene la versión dada por su abogado, dada el dia 17 de abril: “Mantenerse mientras tienes un infectado en la casa es justo lo que hay que no hacer. Hay que arrancar a la segunda casa”, dice, aunque defiende seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.

"Al día 3 de este mes, el alcalde no había dispuesto nada todavía. Yo soy de la zona desde 1956. Luego el día 5 comenzaron a decir que no vayan a la segunda casa. Cuando me fui para allá aún no estaba esa discusión. Los mismos cachagüinos y pescadores y la gente que trabaja allá, no estaba disconforme con que vaya la gente a su segunda casa, porque les daban pega. Había muy pocos que decían “nos están quitando la comuna”. En la zona tenemos un Lider y un Tottus. Los dos estaban totalmente abastecidos. Antes era mucho más caro vivir allá que hoy, porque estas dos empresas regulan los precios. La alcaldía se preparó muy bien, porque pusieron una carpa por si acaso por si había un enfermo. En toda la zona de Zapallar y Cachagua no había ningún infectado, según Carabineros. Entonces, no sé para dónde va el tema. Es complicado. En una semana no podrían cambiar de rumbo en 180º".

Kaufmann también declara que se autodenunció: “Llegué el 3 de abril y no había ninguna restricción. Me autodenuncié el día 10 de abril, porque vi lo que estaba pasando en las noticias sobre los helicópteros que entraban y salían en Cachagua y Zapallar. Entonces, fui a Carabineros y les dije: Quién es el que hace de seremi de Salud de la zona. Me contactaron con el jefe de la PDI en Papudo y gracias a Dios que estaba un encargado haciendo diligencias. Me lo trajeron a mi casa en Cachagua. Eso se llama autodenuncia. Yo necesitaba un acta para volver a Santiago. Al último me hicieron el documento y se lo mandaron”.

Continua su relato: "cuando quise volver el lunes 6 a Santiago con mi helicóptero, me dice la torre de control de Viña del Mar: ¿Usted tiene un acta de salud para salir de la zona? Yo dije: no. Ahí empecé a llamar a Carabineros, que me derivaron con la PDI de Papudo, porque sabían que había un Seremi en la zona. Allí me dice la PDI: haga la autodenuncia. Pero (eso es) lo que nadie dice y solo dicen: a Kaufmann lo pillamos, y no es así, porque yo me autopillé. Hice una autodenuncia, porque con ese papel rosado podía volver a Santiago. Entonces, con ese papel tampoco pude volver y finalmente lo hice solo antes de ayer (18 de abril) cuando se liberaron los cielos de Santiago".

"Hoy funar a un empresario es una cosa normal en redes sociales. Esa es una cosa que alegra a la prensa. Hubo mala intención y envidia, totalmente. Solo por mi función de rescate en Cachagua me deben la vida cuatro personas. Todos los otros que trasladé no los cuento", sentenció Kaufmann.