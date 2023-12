En una nueva jornada de juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda, se dio a conocer que el joven habría solicitado a una conocida de nacionalidad japonesa, realizar unas particulares traducciones días después de que Narumi Kurosaki desapareció desde su residencia universitaria en Besanzón , Francia. La “traductora” llamada Rina Sakamaki, relató a petición del chileno.



Recordemos que Zepeda se encuentra cumpliendo una condena de 28 años de cárcel por el asesinato de la joven Narumi, quien era su exnovia. Lamentablemente, lo último que se escuchó de ella fueron gritos en su habitación y desde ahí que no se da con su paradero ni cuerpo. El chileno ha insistido en su inocencia relatando que sería incapaz de hacerle daño.



Las traducciones que pidió Nicolás Zepeda



"El 11 de diciembre de 2016 recibí un mensaje de Nicolás Zepeda. Me extrañó porque hacía mucho tiempo que no me escribía. Me explicó que estaba en Chile y que quería hacerme unas preguntas sobre la lengua japonesa" señaló Sakamaki agregando que "me hizo preguntas sobre cómo escribir cuando uno iba de viaje, cuando uno iba solo o acompañado".



Así mismo la joven japonesa relató que Zepeda le explicó que en la universidad solo le había enseñado el japonés formal y que él quería aprender un poco más. "Quería conocer las diferencias entre el femenino y el masculino. Me pidió cómo presentar un novio a la familia en estilo femenino" contó la mujer en el juicio.



"Cuatro días después me pidió que borrara nuestras conversaciones por Messenger. La razón que me dio fue que había rumores sobre Narumi y él no quería tener problemas con eso”, explicó y además aclaró que "yo no tenía relación con Narumi por lo que no veía por qué podrían relacionarme con eso. Yo soy estudiante de Tokyo y no tengo nada que ver con la universidad de Tsukuba".



Por otro lado, contó que el chileno le había solicitado que borrara la conversación además de solicitar que le enviara una captura para verificar que la conversación haya sido eliminada. "Lo sentí tan incómodo que accedí a borrar los mensajes”, dijo.



Luego finalizó con un importante testimonio. "Comparando con los mensajes que recibió la familia de Narumi me di cuenta de que eran exactamente iguales a los que yo le había traducido a Nicolás, un copy paste (...) Fue un copia y pega real de mis frases. Me asusté mucho cuando noté esta similitud", expresó, afirmando que "luego de esto decidí ir a la policía", aclaró.