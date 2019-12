Las duras palabras de JAK contra el Gobierno de Sebastián Piñera

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, sostuvo que el Presidente Piñera “ya no gobierna, solo administra”.

En entrevista al diario La Tercera, el candidato presidencial José Antonio Kast realizó un crudo análisis de la forma en que el gobierno y la derecha han enfrentado la crisis que estalló el 18 de octubre.

Para el líder del Partido Republicano no hubo un estallido social, sino que un estallido de violencia, que según palabras de él es "un atentado terrorista igual de grave que el que ocurrió en Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas, donde el gobierno no supo reaccionar, quedó inmovilizado".

Además, agregó que "nos encontramos con un gobierno que ya no gobierna, sino que administra, y administra mal, que perdió toda capacidad de conducir un proceso donde la ciudadanía se dé cuenta de quiénes son los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo, que son los mismos que han bloqueado el funcionamiento del gobierno por dos años, los mismos que han validado siempre la violencia verbal y física, que es el PC y el Frente Amplio".

Dice que el gobierno ha dejado de gobernar. ¿Qué hubiera hecho usted si fuera Presidente?

"El gobierno no recogió el llamado de la ciudadanía de generar orden público, de garantizar el mínimo Estado de derecho y de trabajar por el despegue de la economía… Si yo veo que se presenta el proyecto de las 40 horas y no estoy de acuerdo con él, no presento las 41 horas y no digo que después voy a recurrir al Tribunal Constitucional. Voy, me planto y digo que voy a vetar esa ley, lo mismo que hace el Presidente Jair Bolsonaro en Brasil. Eso es tener carácter".

Kast tuvo duros términos para el Gobierno del Presidente Piñera, afirmando que "desde el primer momento en que el gobierno entregó el mandato, que fue a la salida de la casa del Presidente, cuando se anuncia el inicio de un proceso constituyente. Ahí se acabó el gobierno. Piñera va a seguir siendo Presidente, pero es una especie de fantasma presidencial, porque ya no gobierna, administra".