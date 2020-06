Las duras críticas del Senador Ossadón a Joaquín Lavín

El excandidato presidencial no tuvo pelos en la lengua para comentar el actuar del alcalde de Las Condes

En medio de la pandemia que afecta al país por el Covid -19, las opiniones y análisis respecto al manejo de las diversas autoridades se han vuelto pan de cada día y el ex candidato presidencial y actual senador Manuel José Ossandón decidió opinar sobre la exposición mediática del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

El senador en conversación con el programa “Conversando en Casa“, no tuvo reparos en criticar al actual edil de Las Condes “espero que Joaquín Lavín no esté usando la pandemia para hacer un Reality, porque eso sería feo, pero yo prefiero pensar bien. Espero que no sea una estrategia política”.

“Si es una estrategia política, es de alto riesgo. Ojalá que no se dé vuelta la situación, no vaya a pasar que se muera alguien por no tener un cupo. Yo espero que se mejore si realmente está enfermo“, complementó el senador de Renovación Nacional.

Además agregó que “cuando fue alcalde de Santiago le fue mal, cuando fue ministro le fue mal, como alcalde de La Condes le ha ido muy bien, pero eso es distinto a ir a una presidencial”.

El senador Ossandón también habló sobre el manejo de las autoridades ante la crisis sanitaria “Chile necesita medidas integrales. Da lo mismo entregar tantas medidas sanitarias, si al final la gente se va a morir de hambre“.

“Al gobierno le ha costado mucho crear una estrategia para dar certezas, y digo certezas porque, si tú como autoridad quieres que me quede en casa y no me mueva, primero debo dar la certeza de que no pasaré hambre, que no me cortarán la luz y el agua, que no me voy a morir, que no perderé la pega, que me ayudarán, y eso ha sido difícil”, agregó.

