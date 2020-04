Los cibernautas criticaron la medida impulsada por el alcalde Joaquín Lavín.

El Concejo Municipal de Las Condes aprobó de manera unánime- una ordenanza que obliga a todas las personas que transiten por dicha comuna a usar mascarilla, medida que busca evitar la propagación del coronavirus.

"Esto complementa lo anunciado por el Gobierno respecto a las mascarillas en el transporte público, y se refiere a las calles, a los parques, a las plazas, a los supermercados (...) hay que salir siempre con mascarilla", dijo la autoridad municipal en un video publicado en su cuenta de Twitter. El edil detalló que quien no cumpla con la ordenanza, será sancionado con una multa de hasta 1 UTM ($50.221).

Aprobamos de manera unánime en Concejo Municipal extraordinario q todas las personas q transiten por el espacio público o en lugares de uso público de Las Condes deben usar una mascarilla q proteja su nariz y boca. Estamos subiendo la ordenanza a @Muni_LasCondes. pic.twitter.com/nJU602xpud — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) April 6, 2020

Los tuiteros le respondieron al Alcalde por la polémica medidad:

"Alcalde, me encantaría cumplir con su ordenanza pero NO HAY MASCARILLAS en ningún lado, y si las hay cuestan una fortuna. Saldré con bandana a pasear a mi perro y esperaré que exista criterio y no me multen".

"Y de dónde sacamos mascarilla? Busco y busco y no encuentro, obligada a usar el tutorial del minsal y hacerlo en la casa con un pañuelo".

"Perdón? O sea que cada vez que saque a mi perro debo usar una mascarilla (que valen por lo bajo $11.000 CADA UNA!) aunque no me tope con nadie?"