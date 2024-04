Sufre Colo Colo: las bajas confirmadas para enfrentar a Fluminense en Libertadores

Colo Colo no vivió una buena noche en el Estadio Monumental y solo pudo sumar un empate sin goles ante Alianza Lima. Los albos no estuvieron finos de cara a puerta y no pudieron romper el cerrojo de los peruanos, dejando escapar importantes puntos. Pero esto no fue todo lo malo, ya que sufrieron importantes bajas para lo que viene.

Todo esto porque Leonardo Gil y Arturo Vidal sumaron su tercera tarjeta amarilla en Copa Libertadores, por lo que automáticamente quedaron suspendidos para enfrentar la tercera jornada del torneo ante Fluminense. Esta es una pésima noticia para Jorge Almirón, pues ambos jugadores son claves en su esquema.

Pero esto no sería todo, ya que Guillermo Paiva tuvo que ser sustituido ante Alianza Lima después de sufrir una lesión muscular. Si bien es cierto aún debe someterse a exámenes médicos, es probable que haya sufrido un desgarro que lo aleje de las canchas durante varias semanas.

Arturo Vidal y Leonardo Gil quedaron suspendidos para la próxima fecha de Libertadores

Estos jugadores sin lugar a dudas serán fuertes bajas para el partido clave que deben sortear ante Fluminense, donde los albos están obligados a sumar puntos después de solo conseguir empatar ante Alianza Lima. Colo Colo se va quedando sin margen en el certamen continental y debe repuntar lo antes posible.

Es así como el Cacique perdió a Arturo Vidal y Leonardo Gil, pareja a la que se le puede sumar incluso Guillermo Paiva por su lesión. Ahora Jorge Almirón deberá buscar las mejores opciones para reemplazar a estos jugadores en el próximo duelo de Copa Libertadores.