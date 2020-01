Joaquín Larrivey es parte de los refuerzos para la temporada 2020 de la "U".

El atacante conversó con El Mercurio tras su llegada al club: "Uno sueña con ser importante para el club y quedarme mucho tiempo. Ojalá ser ese nueve que queda en la historia, que consiga un montón de goles, porque eso va a ayudar al equipo".

También llenó de elogios a Hernán Caputto e hizo una particular comparación con Josep Guaridola. "Cuando empezó su carrera en Barcelona, venía del Barcelona B, que jugaba en tercera división. Era tan joven como Hernán. Los tiempos cambian".

Además tuvo palabras para el partido ante Unión Española: "Mi intuición me dice que van a jugar. No quiero gastar energías en cosas que uno no puede resolver. Estamos preparados para jugar, nos vamos a presentar y si llegamos a La Serena y no hay nadie, ya se verá".

📸 Así nos entrenamos esta mañana preparando con todo el inicio de temporada 💪#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/e059uwuZVp — Universidad de Chile (@udechile) January 14, 2020

