Lanzan campaña para ir en ayuda de Nabila Rifo

La iniciativa denominada "Nabila Rifo, Esperanza de una Nueva Vida", busca recaudar dinero para trasladarla desde Coyhaique a Santiago.

La campaña iniciada en la plataforma buenacausa.cl, busca reunir recursos para permitir que Nabila, víctima de la violencia de género, pueda trasladarse a vivir a Santiago.

La afectada necesita viajar a Santiago y, contrario a lo que la gente cree, indica que sólo tiene su pensión de cerca de 300 mil pesos mensuales y lo que logra obtener a raíz de la venta de muebles. Además, aclaró que con la demanda a Mauricio Ortega, culpable del brutal ataque, no logró obtener dinero.

"Mi abogado me explicó que Mauricio, el día anterior, como vio en la tele que yo había denunciado a un diputado porque andaba con mi imagen, él traspasó todos sus bienes a su hermana y no tenía nada, no había de dónde sacarle nada, ni siquiera cinco mil pesos", explicó.

La mujer necesita viajar pronto a Santiago para realizar las compras escolares para sus cuatro hijos, fabricar unas nuevas prótesis oculares y además ver la posibilidad real de poder iniciar una nueva vida en la capital.

Junto con eso, Rifo comentó que desea tener la oportunidad de aprender a convivir con su ceguera, provocada por Mauricio Ortega, y poder hacer un curso de braille y, en un futuro cercano, cumplir con uno de sus deseos.

"Quiero escribir mi historia, quiero escribir mi biografía, mi vida, lo que me pasó después de que quedé ciega, todo lo que he tenido que pasar, todo lo que tuve que pasar, de mi niñez. Yo desde mi niñez fui sufrida", cerró.