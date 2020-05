Ricardo Lagos Weber le mandó una dura advertencia al Gobierno

El senador cuestionó al Ejecutivo tras las críticas del ministro Sebastián Sichel a la oposición. "Rayan en la provocación", aseguró.

El senador del Partido Por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, se refirió a lo ocurrido en la Comisión de Hacienda, donde se discutió sobre el proyecto de ingreso familiar de emergencia.

"Lo que no aprobamos fue el artículo que establecía el aporte decreciente, de $ 65 mil per cápita el primer mes, a $ 55 mil el segundo mes, a $ 45 mil el tercer mes (…) el proyecto establece una suma que va bajando cada mes y un punto de discusión es que esa cifra sea permanente, no decreciente, eso fue lo que rechazamos",explicó.

"En lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda fue el Ingreso Familiar, que tiene US$ 802 millones aprobamos, y lo que se eliminó fue el guarismo decreciente pero la plata está", relató a Radio Universo.

Críticas desde La Moneda

El parlamentario también se enfocó a las críticas del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien considero a la oposición de "obstruccionista".

Ante eso, el senador comentó que "el ministro dijo muchas cosas el día de ayer que realmente rayan en la provocación. Él habló de que no ha recibido nunca propuestas serias, salvo la de la Cámara de Diputados que tenía un costo de US$ 3.600 millones, y no sé si él necesita todo por escrito, ante notario y con espacio doble".

"Le dijimos claramente una propuesta bien sencilla y fácil de entender, y se lo dejo a los auditores: el gobierno anunció un fondo de US$ 2.000 millones para el ingreso familiar y de los 2 mil millones en este proyecto está usando 802, el 40% del fondo, ¿ya? ¿Y qué le decimos nosotros? No le decimos que se gaste todo el fondo (…) el anuncio del Presidente fueron 2.000 millones y cuando llega el proyecto no se gasta 2.000, se gastan 800. Y lo que le pedimos al gobierno es que no tuviera un aporte decreciente en el tiempo porque no es un seguro de desempleo (…) si es el gobierno el que está diciendo a los trabajadores quédese en su casa por la pandemia". "No tiene ningún sentido hacerlo decreciente", agregó.

El senador reveló que “no le estoy pidiendo lo imposible al Gobierno y algo que sí me molesta es que no hemos pedido nada populista, he apoyado en todo al gobierno porque las políticas que han propuesta son buenas para los chilenos. Entonces parece que cuando estamos con el agua hasta el cuello con el estallido social, todos somos republicanos y estadistas en la oposición porque aprobamos la reforma tributaria, el presupuesto en tiempo récord”.

"El bono Covid en tiempo récord, somos estadistas, republicanos, dialogantes y ahora que pedimos un aumento de US$ 130 millones en el fondo de US$ 2000 donde se gastan sólo US$ 800, eso requería una atención distinta de parte del Ejecutivo y esto genera, se lo digo formalmente, al ministro se lo dijimos en privado y después públicamente, esto genera una nueva relación de entenderse con el gobierno”, añadió.

“Me cuesta aceptar que el gobierno nos diga obstruccionista y tira el bulto (...) usted recuerda que en un minuto el país estaba convulsionado, hubo gente que dijo que había que botar el gobierno y hubo gente de la oposición que dijimos que no, yo creo en la institucionalidad, (…) pero en lo grueso hemos apoyado. Entonces en este proyecto que es bien importante con modificaciones razonables, no entiendo por qué (…) todo es un portazo”, apuntó Lagos Weber.

“Acá hay un diseño de decir aquí vamos a trancar la pelota. Parece que la gente se confunde al haber subido un par de puntos en las encuestas. Frente al estallido social el gobierno estuvo con aprobación de un dígito y hoy dos dígitos, ¿por qué? porque la autoridad en lo grueso apunta en la dirección correcta y segundo, porque hoy la ciudadanía tiene miedo de la enfermedad y en todas las sociedades, cuando hay miedo, la valoración del rol de la autoridad tiende a subir porque se necesitan liderazgos”, cerró.