Ladrón que quedó atascado en una ventana falleció: Su familia acusa que nadie lo ayudó

Luciano Verón, de 29 años, encontró su final con una trágica historia que ha conmocionado a Argentina. El suceso provoca sentimientos encontrados en la ciudadanía, ya que se trata de un ladrón que murió en la casa que intentaba robar.

El joven estaba intentando entrar en una propiedad ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, en Lomas de Zamora y quedó atorado entre las rejas de la ventana.

Verón estuvo varias horas colgado y finalmente murió por asfixia.

Su familia acusa que nadie lo ayudó y si lo hubieran socorrido se hubiera salvado.

“Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra”, indicó la mamá a los medios locales.

El joven, además de ladrón, era adicto a las drogas y ya había estado preso por robo.

Te puede interesar: Mujer que paseaba a su perro falleció tras ser atacada por un caimán

El ladrón había salido de la cárcel por buena conducta

La hermana de la víctima dijo que: “Estuvo colgado desde las 7 a las 10 de la mañana, y nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba”.

La madre del joven agregó: “Él estuvo preso, maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así. Esa maldita droga me lo llevó a esto”.

El hombre, era padre de una hija de 10 años, y según medios argentinos la menor aún no sabe que murió, “¿Cómo le explico esto a ella?”, finalizó la mujer.