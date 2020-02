La violenta funa que recibió el ministro Monckeberg

El titular de Vivienda y Urbanismo respondió a una persona que le consultó acerca del costo de los hogares.

Un ciudadano increpó durante este sábado al ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, en el Parque Quinta Normal, expresándole su molestia por los altos precios de las casas y departamentos.

La situación se generó en un clima de respeto y cordialidad, puesto que tanto la persona como el ministro se escucharon de manera mutua, a pesar de que en algún momento se interrumpieron.

“La mayoría de la gente queda esperando hasta dos años, porque no encontramos casas de hasta 1.400 UF. ¿Por qué no pueden ver que las constructoras hagan casas de hasta 1.400 UF? Porque no sacan nada con darnos subsidio, si no hay casas para comprar”, dijo el ciudadano.

Al respecto, Monckeberg sostuvo que “el subsidio tiene que tener ciertos límites del precio de la vivienda, porque si fuera ilimitado, los precios subirían aún más, los límites hacen que los precios no suban ilimitadamente”.

De todas formas, el secretario de Estado reconoció que 1.400 UF no es una cantidad suficiente para encontrar una vivienda, pero que “se puede postular a subir ese monto de tope máximo de la vivienda y ese es un trámite que se hace internamente en nuestras oficinas”.