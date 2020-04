La vida que llevaba el ex mirista que asesinó a guardia en San Bernardo

El sujeto fue detenido tras protagonizar un confuso incidente en el ServiEstado de la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Como Sergio Martín Olivares fue identificado el sujeto que, aparentemente sin titubear, disparó mortalmente en el rostro contra el vigilante privado de una sucursal de ServiEstado en San Bernardo, Víctor Hugo Illanes.

Según el subprefecto de la PDI, Luis Salazar, el agresor "intimida al guardia de seguridad solicitándole el dinero y que le abriera las cajas del lugar".

Sin embargo, la suerte no estaría de su lado, ya que fue capturado rápidamente por los clientes , quienes lo entregaron a Carabineros.

El agresor fue integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), estuvo preso en Brasil y hace poco más de un año había regresado a su barrio de niñez en la comuna tras la muerte de su padre para cuidar a su madre, hoy con demencia senil.

Uno de sus vecinos comentó que el acusado "no hablaba con nadie, tenía mirada baja y un comportamiento medio extraño porque no te hablaba. Todos sabíamos de su pasado, pero no molestaba a nadie".

En tanto, una familiar recuerda que en la época del golpe militar fue apresado. Dos años depués se habría ido exiliado a Canadá, y luego de unos años se instaló en Brasil donde participó de un secuestro.

Se esperaba que este martes Olivares fuera formalizado, pero su condición tras la golpiza ciudadana lo impidió por el momento