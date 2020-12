La vergonzosa multa que deberá pagar Piñera por no usar mascarilla en Cachagua

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, conoció la multa que deberá pagar tras su polémico paseo sin mascarilla por la playa de Cachagua el pasado 5 de diciembre.

"La Seremi de Slaud de la Región de Valparaíso comunica que ha firmado la resolución del sumario sanitario cursado al Presidente de la República, Sebastián Piñera, tras la autodenuncia presentada por el Mandataorio por incumplimiento en el uso de mascarilla en el espacio público en la comuna de Zapallar el sábado 5 de diciembre", fue el comunicado que dio la autoridad sanitaria de la Quinta Región.

"En dicha resolución, se establece una multa de 50 UTM, lo que equivale a 2.551.450 pesos", añadieron también. Luego de que se viralizaran imágenes de Piñera paseando por Cachagua sin mascarilla, la Seremi de Salud de Valparaíso no actuó de oficio y claramente hizo enojar a muchas personas.

Teniendo en cuenta lo que dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, aquello no se dio porque no habían funcionarios de dicha entidad en el lugar de los hechos. A su vez, fue el propio Sebastián Piñera quien se autodenunció por no cumplir con las normas sanitarias, algo que también generó muchas opiniones en redes.