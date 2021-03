"La variante Piñera": JC Rodríguez explotó de rabia al ver las filas para pagar el permiso de circulación

El animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, Julio César Rodríguez, se mostró muy molesto al ver la tradicional postal del último día de marzo: largas filas para cumplir con el trámite del permiso de circulación.

Un equipo del programa se traslado hasta Quilicura, donde se podía ver una kilométrica fila que daba cuenta del importante número de personas que buscaba pagar el permiso.

Apenas vio esta escena, Julio César Rodríguez lanzó un duro descargo por la dramática situación que justamente se busca evitar, pero que para muchas personas, es inevitable.

“Esto es impresentable, porque es un despelote completo. Le decimos a la gente que no salga, que haga la cuarentena, y mira la fila que hay para pagar la patente, para qué si no se puede salir. ¿Por qué la gente paga a última hora? Porque le pagaron recién”, partió diciendo el animador.

Tras decir esto, explicó que es muy probable que la gente hace esto para evitar futuras multas o porque trabajan con sus vehículos.

Luego JC siguió con su descargo, al escuchar los reclamos de las personas: “Hay que tener un mínimo de coherencia, de verdad que así no se puede, porque esta aglomeración está auspiciada por la autoridad. De qué manera le pides a la gente que no salga, que no circule, que hay 7 mil casos, y que no hay camas, esto es gravísimo, pero igual hay que pagar todo”.

“O el Estado se hace cargo, ‘oye vamos a reemplazar la plata de los permisos’. Que la gente tenga tres meses más para pagar, no sé (…) Es una tontera”, dijo molesto el animador.

Monserrat Álvarez intervino diciendo que si bien los municipios necesitan la plata, perfectamente se pudieron tomar medidas intermedias, como pagar en tres meses más.

Julio César quiso seguir con su descargo, lanzando un comentario que causó eco en redes sociales: “¿Cuál es el discurso? ¿Qué es lo que la gente aprecia? ‘Oye todo lo que me afecta está en pandemia, y todo lo que me beneficia está en pandemia’. Esto no es ni la variante brasileña, ni la variante de Nueva York, es la variante Piñera, una variante de autoridad, gubernamental”.

La frase de ‘variante Piñera’ para muchos fue una manera de resumir cómo ha sido este tiempo de crisis sanitaria. Monserrat Álvarez en tanto, respondió que este es un desastre que ocurre siempre.

“Si esto ocurre todos los años, da lo mismo. No puede ocurrir en pandemia, la autoridad tiene que ser clara, no puede ser absurda. La comunicación tiene que ser clave”, sentenció Julio César.