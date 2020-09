La triste noticia que compartió la Dra. Herrera en "Aquí Somos Todos"

View this post on Instagram

Mi querida Polita, has partido hoy a un mejor estado... sin dolor ni sufrimiento... todos los que te hemos querido tanto seguiremos sintiéndote aquí... junto a nosotros. Mi muy querido amigo Erwin Moller y sus bellos tres hijos Erwin, Paulina y Hans también saben que cuentan conmigo para lo que necesiten... pero esta pena no me la puedo contener... el cancer es algo contra lo que no tenemos armas... te quiero Polita! Mi amiga querida en mis años de soledad... tengo mucha preocupación por Erwin... donde sea que estes... recibe un TÉ QUIERO y mil abrazos...gracias por haberme escuchado y apañado.. Paulina Rubio Barros