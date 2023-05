"La tesis de la 'farra' es de derecha": Baradit defiende la antigua Convención Constitucional

El escritor y ex convencional, Jorge Baradit, compartió una extensa reflexión en torno a la supuesta “farra” del proceso constituyente anterior.

A juicio del autor de Historia secreta de Chile, esta teoría tiene su origen en la derecha política nacional.

“En la Convención no hubo más de 10 momentos críticos en 365 días, protagonizados casi todos por LAS MISMAS 8 personas. No fue comportamiento generalizado PARA NADA. Su trabajo, entregar una nueva Constitución, se hizo trabajando de lunes a lunes y en completa forma. Resultando en un texto alabado por expertos chilenos y extranjeros de renombre mundial”, indicó Baradit en Twitter.

“¿Nos atrincheramos? La derecha entró atrincherada y dispuesta a sabotearlo todo por sentir que no influirían todo lo que deseaban. ¿Fuimos duros? Fue duro”, comentó.

La tesis de “la farra” es de derecha



En la Convención no hubo más de 10 momentos críticos en 365 días, protagonizados casi todos por LAS MISMAS 8 personas. No fue comportamiento generalizado PARA NADA



Su trabajo, entregar una nueva Constitución, se hizo trabajando de lunes a > — Jorge Baradit Morales (@baradit) May 11, 2023

Luego, repasó algunas de las polémicas que marcaron a la CC: "gritos a la oficial el primer día, interrupción del himno, sahumerios y amuletos, comentario sobre cambiar la bandera y amenaza de funa a expresidentes", detalló

“El inflar hasta la náusea esos 10 momentos (nunca se contaron los momentos de la derecha) construyó una imagen distorsionada del enorme trabajo y dedicación de mis colegas, que concluyó en un documento serio, pero también distorsionado de maneras ridículas y sucias”, analizó.

- Gritos a la oficial el primer día

- Interrupción del himno

- Sahumerios y amuletos

- Comentario sobre cambiar la bandera

- Amenaza de funa a expresidentes



Fueron protagonizados por la misma persona



- discurso con guitarra

- voto en la ducha



Fue la misma persona



-Disfraz — Jorge Baradit Morales (@baradit) May 11, 2023

En la misma línea, el escritor afirmó que “nadie del mundo político nos defiende. Somos el chivo expiatorio perfecto. Somos nadie, no tiene costo matarnos y pasar por encima de nosotros para darle la mano a republicanos. No somos víctimas. No duele la violencia de derecha, es lo que saben hacer, duele la de los nuestros”.

“Fuimos más de un centenar de chilenos que, ahora se ve, caminamos a una moledora de carne donde la máquina de derecha ‘empresarios-medios-partidos’ tenía todo listo, frente a la inacción de nuestro sector”, complementó.

Nadie del mundo político nos defiende. Somos el chivo expiatorio perfecto. Somos nadie, no tiene costo matarnos y pasar por encima de nosotros para darle la mano a republicanos



No somos víctimas



No duele la violencia de derecha, es lo que saben hacer, duele la de los nuestros — Jorge Baradit Morales (@baradit) May 11, 2023

Finalmente, Jorge Baradit señaló que “ahora entiendo esa noche donde salimos electos, cuando Diego Schalper se acercó a mí en TVN con una sonrisa socarrona, me palmoteó el hombro y me dijo ‘van a necesitar muucha suerte’. ¿Recuerdan su frase ‘quitarle fuerza moral a la Convención’? No espero adhesión a este mensaje. Solo decir que viví en carne propia aquello que denuncio en mis libros sobre la historia de Chile: la violenta máquina del poder frente a los intentos de la gente de alcanzar formas de la igualdad”.

“Los ataques de algunos producen profunda tristeza porque son rostros de pueblo, de gente oprimida, de chilenos defendiendo con furia al que lo explota, gente que sueña con ser, algún día, no parte de un mejor país para todos, sino ser parte de ‘ellos’”, concluyó.