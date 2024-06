La teoría de Jadue tras quedar en prisión: ¿quién asumirá como alcalde de Recoleta?

Durante la jornada se confirmó que Daniel Jadue quedará en prisión preventiva, luego de tres días de intensa formalización en su contra por el caso farmacias populares. El jefe comunal de Recoleta fue enviado al anexo penitenciario Capitán Yáber, lugar de confinamiento para reos de baja peligrosidad que hayan cometido o sean investigados por delitos de alta connotación pública.

Tras esta decisión de la justicia, el Partido Comunista consideró la medida exagerada y "desproporcionada". "Nos asiste la convicción política de la inocencia de nuestro compañero Daniel Jadue, al que seguiremos acompañando en este proceso, tal como lo garantiza el principio de inocencia en nuestro sistema penal" declararon a través de redes sociales.

¿Qué pasará con Recoleta mientras Jadue esta en prisión?

"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!" escribió a través de X el alcalde, siendo apoyado en comentarios por sus seguidores quienes realizaron comparaciones sobre este caso y el de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

Durante los próximos 120 día que dure la investigación por los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, el edil deberá ser reemplazado en su cargo. Según la periodista de Mega Natasha Kennard, el rol de alcalde será subrogado por la administradora municipal, Gianinna Repetti. "El Concejo Municipal tiene 45 días para definir en una sesión extraordinaria quien queda como jefe comunalpor lo que resta de administración" señaló la profesional.

Quien además agregó. "¿Cómo está conformado el Concejo? Son cinco concejales del PC, uno del Partido Socialista (PS), un independiente y uno de Renovación Nacional (RN)" dijo. Por lo que debido a la extensión de la cautelar "el concejo municipal deberá elegir entre sus miembros a un alcalde suplente" quien seguramente será del PC, ya que de los ocho Concejales de la comuna, cinco pertenecen a ese partido político.

