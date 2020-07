La ‘talla’ de JC Rodríguez que dejó descolocado al alcalde Carter por intensiones a la presidencia

El edil Carter declaró que se encuentra pensando en realizar en un futuro, una carrera presidencial, lo que sugirió un debate entre el y el presentador del matinal Julio César Rodríguez.

“¿Es o no candidato a la presidencia?”, le preguntó Julio César Rodríguez, para despejar cualquier duda.

“Claro que estoy disponible, como cualquier chileno puede estar. No puedo estar toda la vida reclamando por las cosas que no me gustan y no mojarme el potito”, respondió Carter.

“¿Pero está en su horizonte ser presidente? Usted no está dentro de la UDI, renunció hace mucho rato”, comentó el periodista. “Me imagino que no tiene redes fuertes ahí como para llegar a un ministerio (…) usted en ese sentido tiene menos respaldo que silla de fuente de soda, porque está solo. Es independiente”, recordó Rodríguez, antes de volver a preguntar si estaba disponible para la banda presidencial.

“Sí, obviamente que sí, pero si yo te digo ‘no’ obviamente no me creería nadie porque todos los políticos tenemos ese sueño. Hasta tú probablemente”, en tono de broma hacia Rodríguez

“No, yo no. No estoy disponible, le digo altiro”, aclaró Julio César.