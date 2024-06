La sorprendente revelación de Latife Soto sobre la anciana desaparecida: "Por eso no la han encontrado"

En un nuevo live de domingo entre José Antonio Neme y la tarotista Latife Soto, conversaron sobre el caso de la anciana desaparecida en Limache, María Elcira Contreras Mella de 85 años que ya lleva casi un mes perdida y de quien no se han encontrado pruebas de su paradero. Cabe mencionar, que la misma familia de la mujer se contactó con Latife en busca de ayuda.

Recordemos que desde un inicio la búsqueda de la adulta mayor se centró en un canal cercano al fundo Las Tórtolas, lugar en donde María Elcira compartió la tarde en que se perdió sin embargo no se encontró ninguna prueba y la familia ha instado en la posibilidad de la participación de terceras personas que podrían haberle hecho algo a la mujer.

¿Qué dijo Latife Soto sobre el caso?

La brujita partido diciendo que “por la familia se van a saber noticias de ella, pero hay cartas que tienen que ver con el daño, con un daño que le hicieron. Ustedes saben que, cuando las personas hacen daño, esconden bastante bien sus delitos. Por eso no la han encontrado todavía” mencionó Latife quien le comentó a Neme que a la mujer la habrían sacado del lugar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Yo la otra vez vi que la sacaron, que ella no está, ella fue sacada de ahí. Entonces, ustedes tienen que entender que las policías a veces tienen información, pero no la pueden dar todavía, porque tienen que tener todas las pruebas, no es llegar y que nos digan” complementó. Sobre esto, la búsqueda de la PDI en el lugar en el que desapareció María se habían detenido.

“Puede que ellos ya tengan información, pero no la pueden dar todavía, porque tienen que tener todas las pruebas. Tenemos que respetar la forma de trabajar de la policía” así mismo la tarotista declaró que María habría visto algo que no debía.“Yo veo que ella no está ahí, a ella la sacaron” manifestó. En una transmisión anterior la mujer también señaló que veía a terceros involucrados.

Te puede interesar: Latife Soto apunta a responsable en la desaparición de abuela: Neme queda impactado