La sentida petición de Piñera a los empresarios tras polémica por Cencosud

Debemos "poner por delante la salud y los empleos, por encima de otros objetivos como el pago de dividendos", pidió Piñera tras una polémica dada con Cencosud cuando decidieron acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

El mandatario hizo un llamado a los empresarios para que hagan prioridad la salud y el empleo de sus trabajadores por sobre el retiro de dividendos.

"Quiero hacer un llamado a los empresarios a poner por delante la salud y los empleos de los trabajadores, por encima de otros objetivos, como son por ejemplo el pago de dividendos", fue lo expresado por Piñera tras realizar los anuncios sobre el Bono Invierno de este año.

La diputada Gael Yeomans (CS) criticando las acciones tomadas por la empresa, explicó que "voy a presentar una indicación para que tenga efecto retroactivo, lo que quiero es evitar que Cencosud pueda acogerse al seguro de cesantía y repartir a la vez utilidades tan millonarias como las que vimos".

Piñera aprovechó la oportunidad para realizar un llamado al Congreso: “no sigamos demorando esa ley (Ley de Ingreso de Emergencia para las familias). Es absolutamente urgente y necesaria y tenemos la oportunidad de llegar pronto con esa ayuda a esos 4,5 millones de chilenas y chilenos que los necesitan".

Ante esta petición, el senador Jorge Pizarro (DC) respondió que "cuando veo al presidente de la República que de nuevo dice '¿qué está esperando el Congreso que no despacha esto que es urgente?', ¿qué estamos esperando? Estamos esperando mejorar el proyecto, estamos esperando que el Gobierno diga que va a aumentar el monto, que va a mantener el mismo monto los tres meses y que no va a discriminar entre uno y otro, porque o si no le vamos a estar mintiendo a la gente".

Se conoció que esta ley busca repartir un bono de 80 mil pesos por persona, monto estable por tres meses, aumentando el presupuesto para esta iniciativa a los 1.200 millones de dólares.

Además, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, trató de "odiosa" la distinción del proyecto entre el 40 y el 60 por ciento más vulnerable y se comprometió a terminar con la discriminación.