La sacó barata: el castigo de Maximiliano Falcón tras su expulsión

Colo Colo estaba expectante por conocer el castigo de Maximiliano Falcón después de que este sufriera una infantil expulsión en el último duelo ante Everton. El "Peluca" se pasó de revoluciones y recibió tarjeta roja por agredir a un rival, es por esto que después de la sesión del Tribunal de Disciplina ya conocieron la decisión por su actuar.

Finalmente, el defensa charrúa recibió solo una fecha de sanción, por lo que se perderá únicamente el partido ante Ñublense correspondiente a la fecha 7. Esta es una buena noticia para Colo Colo, pues al ser catalogado como "conducta violenta" corría la posibilidad de que el castigo de Maximiliano Falcón fuera mucho más duro.

De todas maneras el charrúa recibió el apoyo de Jorge Almirón, pues al ser consultado sobre un posible castigo interno aseguró que "hay que medir el temperamento para no perjudicar al equipo, pero no pasa nada. Prefiero hablarlo con él tranquilo. Son cosas muy personales. Somos un equipo y ventilar lo que pasa no me parece sano".

Quizás te pueda interesar: El informe arbitral que complica a Maximiliano Falcón tras su expulsión

Lo cierto es que ahora el entrenador albo deberá buscarle reemplazante a Falcón, para el partido ante los chillanejos. Dentro de las opciones que baraja el entrenador están Emiliano Amor y Ramiro González, dos jugadores que probablemente podría ser titulares en caso de que el DT decida darle descanso también a Alan Saldivia. Recordar que después del duelo con Ñublense Colo Colo tiene que viajar a Río para jugar Copa Libertadores con Fluminense.

Es así como finalmente el castigo de Maximiliano Falcón fue más suave de lo que se temía, pues estaba la posibilidad de que se perdiera incluso más de dos partidos del equipo. Lo cierto es que ahora en el club están todos enfocados en lo que pueda lograr el equipo en Copa Libertadores, certamen en el que Colo Colo quiere poner el foco para llegar lo más lejos posible.