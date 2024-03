La exmodelo y empresaria Sandy Boquita se refirió a las últimas declaraciones del alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz. Recordemos que el edil fue denunciado por la Argentina en 2014 por abuso sexual, luego de que ella lo acusara de tocarla demás en un evento para la mencionada comuna. Hasta ahora nunca había aparecido un video que confirmara la situación.



Cabe mencionar que, las imágenes fueron reveladas por CHV y en el matinal “Contigo en la Mañana” Julio César Rodríguez tuvo un fuerte cruce con el jefe comunal, a quien le consultó por esta denuncia y las pruebas en su contra por fraude al fisco. Incluso en la instancia el sujeto dijo sentir “orgullo” de que lo entrevistaran e ignoró las acusaciones en su contra. “Cómo se va a sentir bien con estas imágenes que estamos viendo de Sandy Boquita, debería pedir disculpas, mire la estupidez que está diciendo ante todo Chile, mire por lo que siente orgullo”, lanzó.



¿Qué dijo Sandy Boquita sobre las palabras del edil?



A través de historias de Instagram, la modelo comenzó a replicar diversas reacciones de personas impactadas por las declaraciones de Muñoz. Además, se expuso que existían irregularidades en el Festival comunal y que el municipio había declarado el pago de montos a artistas que no corresponden a la realidad, como lo fue el caso de Bombo Fica y Dino Gordillo.



Sandy publicó una fotografía del alcalde y partió diciendo que “increíble, el señor está feliz por hacerse conocido, en vez de disculparse! Insólito!”, dijo. Para posteriormente, en otra historia hacer una profunda reflexión. “Si una autoridad se siente con tal impunidad como para hacer algo así arriba de un escenario con alguien público, no quiero imaginarme otras situaciones que podrían ocurrir ahí”, cerró.



“He tenido el honor de haber sido conocido a nivel país, por lo que usted diga, da lo mismo. Pero un alcalde de 25 mil habitantes entre 354 que sea importante para un canal de televisión, aunque no lo crea me hace sentir bien” fueron las palabras de González para el matinal y aseguró que “por una u otra razón, en el periodo 2012-2016, el comportamiento a lo mejor no fue el más adecuado. Ya pagué el precio. Yo tuve la derrota el año 2016”, finalizó.

“¡No me agarre, alcalde!”: video que confirma abuso sexual contra Sandy Boquita por parte del Alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz.



Ad portas del 8M en Chile sigue pasando esto. pic.twitter.com/HrvDz2tAkR — Valeria Cárcamo Vidal (@vidalcvale) March 4, 2024