La reacción de los hinchas de la "U" ante la posiblidad de la llegada de Valdivia

Luego de la partida de Jorge Valdivia de Colo Colo, surgió el rumor de que el volante habría sido ofrecido a los azules.

Ante esta posibilidad de llegar al archirrival causó gran impacto entre los hinchas del Bulla, quienes se volvieron locos en Twitter para comentar la opción.

Hubo de todo, algunos le hacen la cruz al Mago, mientras otros se ilusionan con el talento del jugador.

Lo malo de traer a Jorge Valdivia a la #UdeChile es que ya no tenemos a Sebastian Ubilla para que le pique y el Mago haga lo que sabe hacer. Tendríamos que traerlo de vuelta 😂 Imposible que llegue Valdivia, pero es muy bueno!

Siempre me ha gustado Jorge Valdivia, pero hablando seriamente, no puede llegar a la U. Además, no sé si el físico le da para ser un gran aporte, considerando las lucas que pediría.