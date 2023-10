La tiktoker narco asesinada en Padre Hurtado, Sabrina Duran más conocida como “Ina”, mantenía una relación hace un año con Antonella Marchant una conocida traficante líder del clan de “Los Marchant”.



Este grupo familiar dedicado a la venta de drogas, se hizo conocido públicamente cuando se demolió un extravagante mausoleo narco que habían instalado en una plaza pública de Lo Espejo.



La reacción de Antonella Marchant ante la muerte de tiktoker narco

Ambas, se habían conocido mientras cumplían condena en la cárcel de mujeres. Su relación no era un secreto, ya que las dos compartían constantemente registros de amor en sus redes sociales.



La tiktoker con más de 300 mil seguidores se llenó de comentarios y mensajes en las redes tras su brutal asesinato. Por supuesto su novia, Antonella no se quedó fuera de los mensajes y a través de su cuenta en TikTok publicó varios videos en su honor.



"Aún no me lo puedo creer mi princesita, sé que me estarás viendo y cuidando desde un lugar mejor. Qué dolor no poder hacer nada por ti", escribió junto con un video que recopilaba imágenes de ellas juntas.



Así mismo en otro post agregó. "Qué estrés, coraje y pena me da (...) Te amo mucho, mi vida(...) Mi reina. Aún no puedo creer. Fue tan duro escuchar la noticia (...) Se llevaron a mi objeto más preciado. Por qué tú. Estoy destrozada".

En el último reel publicado por Antonella expresó su sufrimiento por esta impactante noticia. “Hermosa mía aún no puedo asimilar todo esto. Saber que no te tendré más en mi vida, no puedo con tanto sufrimiento en la cápsula del tiempo”, finalizó.

@marchant.05 Mi Princesa preciosa aún no puedo creer todo lo que esta pasando se que me estaras viendo y cuidando del lugar que estés te amo 😞🕊️❤️ ♬ sonido original - Antonella Marchant