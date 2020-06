La razón de por qué no se puede aplicar una hibernación en Santiago

Hace pocos minutos el ministerio de Salud, de la mano de su nuevo ministro, Enrique Paris, ofrecieron el reporte diario con respecto a la situación sanitaria instaurada por la pandemia por coronavirus. En dicho reporte Paris desestimó la opción de decretar estado de ‘hibernación’ para la Región Metropolitana.

“Quiero decirles a los habitantes del país que nosotros y especialmente el presidente de la República escucha permanentemente las solicitudes que llegan y las posibles medidas que hay que tomar, porque estamos preocupados obviamente del avance del coronavirus”, comentó.

“Las posibilidades y las medidas a tomar se evalúan, se discuten y se toman las medias basadas en la evidencia, por lo tanto, sobre la ‘hibernación’ no es posible llevar a cabo esa medida”, anunciaba.

Argumentó que “nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos y con una ciudad paralizada, que puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad”.

Así mismo, comentó la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell:

“no es posible hablar de una ‘hibernación’, de cerrar la ciudad, porque eso afecta la calidad de vida de las personas que están en cuarentena, no permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios que son básicos. Sin embargo, en la región Metropolitana vamos a restringir al máximo los permisos, porque si no disminuimos el desplazamiento, no vamos a lograr el objetivo que es salir adelante de esta pandemia”.