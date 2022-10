La cantante nacional, Carolina Molina, más conocida en el mundo artístico como "La Rancherita", nuevamente se refirió a su exrelación con el futbolista del Flamengo, Arturo Vidal, confesando porque no quiso ser pareja de un jugador profesional.

A través del programa "Desordenados por la noche" del canal Vive VTR, la artista nuevamente aclaró cual fue le motivo que la llevó a terminar su relación con el deportista y por lo mismo en el show fue consultada si alguna vez Vidal le pidió tener una familia con ella, a lo que respondió: "Todos mis ex’s me han pedido hijos, y matrimonios así apurados".

Fue ahí cuando a la cantante le preguntaron si hubiera querido ser esposa de futbolista o si se lo hubiera imaginado, a lo que soltó: "No, nunca. Me gustan los descapotables, pero no los cuernos", dijo sin ningún filtro.

La artista se había referido al "King" y a su relación hace algunas semanas, cuando señaló: "Quise a Arturo Vidal cuando no era nadie, cuando no tenía ni la fortuna ni los millones ni la fama que tiene ahora".