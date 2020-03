La próxima audiencia de Felipe Rojas será definitiva para el caso de Fernanda Maciel

El próximo 17 de marzo será una fecha importante para los familiares y afectados del caso de Fernanda Maciel, ya que el imputado Felipe Rojas ha decidido contar su verdad a solicitud de su abogada Jacqueline Stubing.

Recordemos que el testimonio de Felipe ha quedado en total secreto, ya que ha hecho uso de su derecho a guardar silencio. En la audiencia pautada para ese día estarán presentes: la defensa de Luis Pettersen (el abogado Aldo Duque), la defensora de la familia de Maciel y Pedro Díaz quién es el defensor del caso.

Ante este clave suceso la familia del imputado decidió cambiarse de residencia, según informó el matinal ‘Hola Chile’ del canal La Red. Recordemos que la familia de Rojas vivía en una casa al lado de la actual residencia de la de Maciel, en la comuna de Conchalí.

La madre de Maciel por su parte declaró que: “Yo creo que ella sabía (la mamá de Felipe), pero no todo. Pero el hecho de saber que su hijo sí estuvo en la bodega con la Fer, una como mamá saca conclusiones”, además agregó: “Me la he topado pocas veces, pero no me mira. Yo sí la miro, y siempre la voy a mirar. Me dan ganas de decirle muchas cosas, de preguntarle por qué”.