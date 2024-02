Este jueves Colo Colo y Godoy Cruz darán vida a un atractivo encuentro por la segunda fase de la Copa Libertadores, y Arturo Vidal se refirió al trascendental duelo entre el Cacique y el 'Tomba', donde confía que sacarán un buen resultado e incluso le hizo una gran promesa al hincha colocolino.

Fue a través de una nueva transmisión en su canal de Twitch que el 'King' adelantó la visita de su equipo al estadio Malvinas Argentinas, donde espera contar con una gran presencia de barristas albos: "Va a ser un lindo partido, será intenso, llega bien Godoy Cruz. Va a ser a muerte. Ojalá que el estadio esté lleno, quiero que seamos locales, la gente de Colo Colo va a llenar".

De hecho, tanta es la expectativa del mediocampista que no solo espera conseguir una victoria para el Cacique, sino que incluso le prometió a sus seguidores que intentará marcar un gol: "Lo más importante es ganar, pero iré con todo para hacer un golcito. Contra Unión no me quedó ninguna, en una le di el pase a Parra".

Referente a la goleada a los hispanos, destacó el poder ofensivo mostrado por Colo Colo en el arranque del Campeonato Nacional, donde todos los jugadores se mostraron activos en los ataques del equipo: "Tuvimos hartas ocasiones y lo bueno es que cualquiera de nosotros puede hacer goles, porque atacamos con harta gente".

Y para finalizar, el volante aprovechó de calmar a los hinchas colocolinos asegurando que Carlos Palacios, quien no pudo estar en el debut por el torneo local por molestias físicas, sí estará presente en el partido de Copa Libertadores. "Yo dije que iba a volver bien. Carlitos Palacios llega bien, llegan todos bien, están todos con ganas de estar el jueves", remató Vidal.