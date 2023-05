La profunda reflexión de Yamila Reyna por los mensajes que recibe tras infidelidad de Diego Sánchez

Hace algunos meses generó gran revuelo en las redes sociales cuando se filtró la infidelidad de Diego Sánchez, quien por esos días mantenía una idílica relación con Yamila Reyna.

De ahí en más, ha pasado mucho tiempo e incluso, se especuló en su momento con un supuesto remember, el cual fue posteriormente desmentido por la propia comediante.

Y a pesar de que ya pasó un buen rato de ese episodio, en redes sociales todavía sus seguidoras le cuentan algunas historias personales relacionadas con la infidelidad.

Así lo dejó entrever la argentina el pasado viernes, donde a través de Instagram compartió un profundo mensaje al respecto.

“Muchas mujeres me han escrito últimamente contándome sus historias de vida, donde a muchas de ellas también les han roto el corazón y me preguntan, que cómo lo hago para estar bien, para salir adelante, que admiran mi entereza, que soy un ejemplo de fortaleza”, relató de entrada.

Y en esa misma línea, agregó: “la verdad es que soy lejos un ejemplo de nada, yo soy simplemente una mujer que como muchas vivo los procesos como los voy sintiendo”.

“No todos los días sale el sol, no todos los días quiero comerme el mundo y como bien, saben, no todo lo que ven en las redes es tan literal”, admitió.

Además, la comunicadora no dejó pasar la oportunidad para aconsejar a quienes estén pasando un proceso similar. De hecho, les recomendó “que se ayuden con lo que les haga sentido; lean, miren, escuchen, busquen caminos diferentes, pero háganse cargo, no quieran tapar la herida porque si no siempre estará ahí”.