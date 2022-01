La preocupante funa que enfrenta la nueva ministra del Deporte de Gabriel Boric

La nueva Secretaria de Estado está en el centro de la polémica antes que asuma su nuevo cargo; el futuro Gobierno anunció investigación.

La primera gran polémica enfrenta el gabinete del Presidente Gabriel Boric Font, luego que la nueva Ministra del Deporte, Alexandra Benado, fue siendo funada en redes sociales por maltrato laboral.

La denuncia vino por parte de una extrabajadora de Londres 38, quien aseguró en sus redes que sufrió violencia y maltrato mientras se desempeñaba en su trabajo junto a ella. Por lo mismo decidió exponerlo en Twitter, para llegar hasta las últimas consecuencias.

“Me hago responsable de este tweet. Alexandra Benado fue mi jefa en Londres 38. Maltratadora y desde mi punto de vista, bastante ineficiente, cosa que se lo dije cuando renuncié. Terminó por acabar con todo el equipo original de Londres 38. Sobre mi ejerció maltrato psicológico”, dijo la mujer identificada como Lissette Fossa.

La periodista reveló que “lamento que hoy asuma como Ministra del Deporte y espero que el equipo de Gabriel Boric reflexione sobre esta decisión. Varios extrabajadores del sitio de memoria queremos mucho a Londres 38 y sabemos el daño que esta persona le hizo al equipo”.

Tras esto, más gente se sumó a las denuncias, como la también periodista Andrea Ocampo, quien indicó que “también me hago responsable: #AlexandraBenado #MinistraDelDeporte ejerció Abuso y Maltrato Laboral sobre mi de forma permanente mientras trabajé de Coordinadora de Comunicaciones en @Londres_38 Sitio de Mem. q no fue capaz de detenerla, acabó c/ todo equipo original #BenadoMatona”.

Al respecto, Camila Vallejo, en su primera vocería como Ministra Secretaria General de Gobierno, señaló lo siguiente. “Nosotros hicimos una revisión exhaustiva, un trabajo. De hecho, estuvimos bastante tiempo revisando todos los nombres, los antecedentes”.

Camila agregó que “obviamente si existen nuevos antecedentes vamos a seguir revisando” y que su “compromiso con la probidad, con la ética es una cuestión fundamental para nuestro gobierno”.