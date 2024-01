José Antonio Neme no se ha guardado nada a la hora de hablar de la situación que vive Cathy Barriga, quien actualmente se encuentra con arresto domiciliario total tras ser formalizada en el caso del millonario desfalco de la Municipalidad de Maipú, el que asciende a los 30 mil millones de pesos.

En este contexto, el animador de Mucho Gusto se refirió a las fotografías que ha compartido la exalcaldesa en redes sociales. La exchica Mekano publicó dos fotografías a través de su cuenta de Instagram en las que aparece muy sonriente, como si estuviese disfrutando de la medida cautelar que fue decretada en su contra.

Ante esto, el periodista de Mega expresó que "la publicidad de estas acciones tienen un fin. ¿Qué quiere demostrar con esto? ¿Qué quiere mostrar la exalcaldesa? No quiero entrar a polemizar con Cathy Barriga, pero uno deduce que ella siente que está en una guerra, que ella es la luz en la oscuridad. Ella quiere decir 'el mal no ha vencido al amor'".

Tras esto, José Antonio Neme enfatizó en que "si Cathy Barriga nos está viendo… estoy constatando un hecho, no me quiero ganar una querella por injuria. A mí no me cae ni bien ni mal. El punto es el siguiente: acá tenemos una persona que se retrató en un mural junto a San Martín y O’Higgins".

"Para mí no tiene ninguna lógica, Cathy. Si nos estás viendo, te hablo directamente. No te tengo miedo ni cariño ni amor, te haría las preguntas que siento tengo que hacer. Si (ella) estuviera acá, yo le diría: ¿Cathy, qué estabas pensando? ¿Cuál es el sentido de pintarte en un muro al lado de San Martín y O’Higgins? Cuando hablamos de criterio, evidentemente ella ve la realidad desde un prisma absolutamente distinto", agregó.