Continúa la polémica en la interna de Colo Colo, y es que el directorio de Blanco y Negro se ha vuelto el tema de la temporada tras los fuertes cruces entre dos pesos pesados como lo son Aníbal Mosa y Alfredo Stöhwing. Los directivos no dan el brazo a torcer y abrieron un nuevo capítulo en este lamentable conflicto que tiene al equipo en segundo plano.

Luego de que Mosa criticara la labor del actual presidente de Blanco y Negro, este se defendió apuntándolo como principal culpable del casi descenso del equipo durante su mandato. Ahora, llegó la respuesta del exmandamás albo: "Me llama la atención lo delicado de cutis que está. Lo que yo dije ayer fue la descripción de hechos que han ocurrido en el tiempo y son bastante fáciles de comprobar".

En esa línea, aseguró que Stöhwing fue partícipe del complejo momento que atravesó la institución: "Si él decidió abrir el baúl de los recuerdos y sacar la historia de cuando tuvimos que pelear el descenso, le quiero decir que él también estaba en ese directorio, en 2019 y 2020. Él y los mismos compañeros que tiene hoy sentados con él estaban en el directorio. Y ellos estuvieron de acuerdo con todas las decisiones que tomamos, y por unanimidad".

"Me parece un poco vergonzoso que se quiera restar de esa responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad como presidente de la época, pero yo no gobernaba solo. Había más directores, y a los directores que representa Alfredo participaron en las decisiones… Querer sacarle el poto a la jeringa, Alfredo, echándome la culpa de todo a mí no corresponde. No habla bien de un colocolino que dices ser tú", agregó el directivo albo.

"Que deje de ver tantas películas o series de vampiros o terror, porque está viendo fantasmas en todos lados. Que vea algo más tranquilo, como la Pequeña Casa en la Pradera. No quiero polemizar, pero si él quiere ocultar su ineficiencia echándome la culpa cada vez que estuvimos a punto de perder la categoría, debería usar otros argumentos", remató Aníbal Mosa.

También te puede interesar: Lisandra Silva alza la voz tras ser vinculada sentimentalmente a Luis Jiménez