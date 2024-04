Durante la tarde del lunes se realizó la formalización en contra de los seis involucrados en el Caso Factop y se decretaron las medidas cautelares en contra de Darío Cuadra Junes y Alberto Sauer Rosenwasser. Estos últimos quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno tras ser acusados de estafa, lavado de dinero, facilitación de facturas falsas, entre otros.

Recordemos que el caso destapó un polémico audio donde se escuchó a Luis Hermosilla advirtiéndole a los empresarios que estarían cometiendo delito y hablando del pago de coimas al interior del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería. En la misma grabación de voz se le escucha a Sauer, quien justamente fue detenido junto a su hermano Ariel y padre Alberto por los delitos tributarios.

¿Qué dijo Sauer tras enterarse de la medida cautelar?

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago declaró las medidas en contra de Sauer mientras que dure la investigación y la audiencia se sigue desarrollando durante este martes. “Rico, para quedarme en la casa" señaló el empresario a la salida de tribunales según reportó ADN. Bajo esta misma línea aseguro que era inocente de lo que se le acusaba y que su relación con sus hijos era lejana.

"No tengo idea" dijo cuando le consultaron sobre los delitos que podrían haber cometido sus hijos y señaló que "no tenía idea" de las cosas que les están imputando. Sobre el juicio en contra de los hermanos Daniel y Ariel Sauer el fiscal de Las Condes Juan Pablo Araya mencionó que "los imputados no destinaron los fondos captados en las operaciones del factoring que decían realizar, sino que los destinaron a otros fines no declarados a sus clientes".

"Simulando las operaciones de factoring a través de una emisión de facturas falsas, tanto de sociedades de las cuales eran socios como también de otras sociedades cuyos dueños eran terceras personas relacionadas a los imputados, creando así la apariencia de un negocio serio y solvente", agregó Araya.