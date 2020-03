La polémica afirmación de Cathy Barriga que remeció a 'mucho gusto'

En un contacto en vivo realizado desde el matinal Buenos Días del canal Mega con la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga se vivió el día de hoy un momento súper tenso cuando Barriga anunció que en su comuna se habría dado la segunda muerte de una persona con coronavirus.

“Me llegó un mensaje del Hospital El Carmen que es preocupante porque tenemos que confirmar la segunda muerte por Coronavirus y es una adulta mayor de nuestra comuna”, anunciaba la alcaldesa.

Ante el anuncio, rápidamente fue cuestionada por Evelyn Matteis y Diana Bolocco quienes se encontraban en el estudio.

“Para esto hay conductos regulares, como el Ministro de Salud, Jaime Mañalich”, replicaba Matteis.

A lo que Barriga notoriamente afocada comentó: “no entiendo cuál es el afán de cuestionar una información tan importante que estoy entregando, es una persona fallecida en mi comuna y debo decirlo, es mi deber”.

“Si me tienen que llegar sanciones por cuidar a mi gente, que me lleguen, pero no me critiquen ustedes, que no son la autoridad", añadió.

Ante lo anterior, la conductora Bolocco aclaró: “nosotros no estamos cuestionando la información que Cathy Barriga entrega, sino el conducto regular, pues hay una voz oficial que debe dar estas informaciones”.

Para cerrar el contacto Matteis comentó al respecto:

“Me indignó su actitud. Me parece que es una gran alcaldesa, está haciendo las cosas muy bien, pero tratar de darle publicidad a algo así anunciando una muerte, no me pareció. Al final, toda esa gente que dice que los alcaldes nos arrancamos con los tarros, que hacemos show, Cathy Barriga les está dando la razón”.

Cabe destacar que, a pocos minutos de haberse dado este episodio, el Ministerio de Salud confirmaba la segunda muerte por el virus en el territorio.

